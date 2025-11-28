Экс-глава Краснодарского краевого суда Чернов лишился статус судьи в отставке
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение о лишении статуса судьи в отставке бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщает ТАСС.
Решение было принято единогласно на основании нарушения им антикоррупционного законодательства. Причиной стало «совершение существенного, виновного, несовместимого с высоким званием судьи нарушения». Чернов занимался предпринимательской деятельностью, использовал служебное положение для ее сокрытия, а также владел незаконным имуществом, оформленным на родственников.
Экс-судья лишается правовой неприкосновенности, что открывает возможность для заведения уголовного дела, а также перестает получать пожизненное содержание и прочие государственные льготы.
Самого Чернова не было на заседании. Он находится на Кипре и не планирует возвращаться.
Ранее стало известно, что разрешено арестовать экс-судью, организовавшего освобождение члена ОПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
