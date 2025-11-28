Пугачеву могут обязать снести пирс у своего поместья на берегу Истры
Певицу Аллу Пугачеву обяжут демонтировать пирс, возведенный на территории ее подмосковного поместья в Солнечногорске, сообщают «Известия».
Основанием для этого решения стали результаты проверки Росводресурса, которые выявили незаконное использование исполнительницей прибрежной полосы реки Истры. Инициатором проведения проверки выступил предприниматель Глеб Рыськов.
В официальном документе указано, что в Государственном водном реестре отсутствуют какие-либо разрешения, позволяющие использовать водный объект для размещения подобного сооружения.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объявил о подаче ещё одного иска к Пугачевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
