ЦБ РФ: Санкции в отношении нефтяных компаний могут снизить выручку экспортеров
Центробанк России не ожидает потрясений на валютном рынке из-за новых санкций против нефтяного сектора, сообщает Forbes со ссылкой на зампреда регулятора Филиппа Габунию.
Хотя эти меры и способны временно снизить выручку экспортеров, опыт свидетельствует, что за несколько месяцев рынок адаптируется через изменение каналов продаж и расчетов. Кроме того, ЦБ РФ констатировал снижение актуальности двух из пяти ранее выделявшихся ключевых уязвимостей финансовой системы.
Речь идет о структурных дисбалансах на валютном рынке, который сейчас стабилен, и процентных рисках банков. Финституты успешно справляются с управлением этим риском, чему способствовали кредиты с плавающей ставкой и госпрограммы, что позволяет сохранять устойчивую маржу на фоне снижения ключевой ставки.
Ранее стало известно, что экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
