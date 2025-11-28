ЦБ РФ: Санкции в отношении нефтяных компаний могут снизить выручку экспортеров

Хотя эти меры и способны временно снизить выручку экспортеров, опыт свидетельствует, что за несколько месяцев рынок адаптируется через изменение каналов продаж и расчетов. Кроме того, ЦБ РФ констатировал снижение актуальности двух из пяти ранее выделявшихся ключевых уязвимостей финансовой системы.

Речь идет о структурных дисбалансах на валютном рынке, который сейчас стабилен, и процентных рисках банков. Финституты успешно справляются с управлением этим риском, чему способствовали кредиты с плавающей ставкой и госпрограммы, что позволяет сохранять устойчивую маржу на фоне снижения ключевой ставки.

Ранее стало известно, что экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

