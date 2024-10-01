После массового отравления едой из доставки в Крыму возбудили уголовное дело
После массового отравления едой из доставки в Крыму возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по региону.
По данным ведомства, жители Керчи заказывали еду из суши-бара, после чего у них появились признаки отравления, и они обратились за помощью в больницы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Результаты лабораторных исследований, проведенные в течение первых суток, указали на сальмонеллез, уточнили в Роспотребнадзоре по Республике Крым.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».
Ранее бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что вместо отмены моратория проверок заведений общественного питания следует пересмотреть действующий порядок подобного надзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru