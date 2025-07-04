Во Франции обсуждают смерть хирурга, который мог знать тайну жены Макрона

Сайт Enquete du jour сообщил о погибшем враче Франсуа Фэвре, который выпал из окна. Ресурс со ссылкой на его сестру пишет, что он не был склонен к суициду, а его смерть, вероятно, связана с интервью, в котором он планировал рассказать об операции по смене пола жены Макрона. Хирург заявлял о наличии у него доказательств операции.

Радиостанция Franceinfo сообщила, что информация о падении Фэвре является ложной.

Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

