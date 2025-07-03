Политолог объяснил, кому выгодно поссорить Россию и Азербайджан
Распространение фейковых новостей, в частности, о закрытии русских школ в Азербайджане, — удел анонимных Telegram-каналов и более крупных азербайджанских пабликов, которые пытаются разжигать сепаратистские настроения в российских регионах, где представлена значительная азербайджанская диаспора. Об этом заявил политолог, член Экспертного совета «Дигория» Амир Макушев в интервью «ФедералПресс».
«Особенно опасны попытки использовать тему образования, которая достаточно чувствительна для общества и напрямую связана с вопросами идентичности», — подчеркнул он.
Сложившаяся ситуация на руку силам, которые заинтересованы в уменьшении политического и культурного влияния России в Закавказье. Больше всего это выгодно Турции, продвигающей свою повестку в регионе и навязывающую антироссийский вектор странам Южного Кавказа.
«Напомню, что у Анкары есть идея так называемого «Великого Турана» (объединения тюркских народов от Босфора до Алтая), которую она активно продвигает через так называемую мягкую силу — фонды, образовательные программы, которые ведут особенно активную деятельность в Азербайджане», — добавил Макушев, отметив, что в Турции и Азербайджане пользуется популярностью концепция «два государства — одна нация» (главным образом среди интеллигенции).
При этом Россия по-прежнему уважает национальную политику независимых государств при условии сохранения прав русскоязычных граждан, а спекуляции на данную тему сознательно наносят вред отношениям между дружественными народами.
Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил, что конфликт России и Азербайджана искусственно подогревается извне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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