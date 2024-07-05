Зафиксирован второй случай смерти от ботулизма после отравления в регионах

Уже второй летальный случай от ботулизма после массового отравления зафиксирован в России. В Нижегородской области умер мужчина, который попал в больницу, в том числе, с признаками ботулизма, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Там уточнили, что, хотя, ботулизм и присутствовал в диагнозе, но инфекция не стала первопричиной смерти, поскольку у пациента были ещё другие заболевания. Первый смертельный случай из-за ботулизма на фоне отравлений был ранее зафиксирован в Костроме.

Там умер 21-летний молодой человек, который заразился в гостях у родственников в Нижнем Новгороде. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он поздно обратился за медицинской помощью, занимаясь самолечением.

В Дербенте госпитализировали 10 спортсменов с отравлением

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России в июне. Больше всего пострадавших оказалось в российской столице и Подмосковье. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о 301 случае госпитализации. Все заболевшие употребляли готовую еду, заказанную в сервисах доставки.

По уголовному делу о массовом отравлении задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») и руководитель производителя фасоли «Савон-К». Трое отправлены под домашний арест, ещё один – в СИЗО.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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