Зафиксирован второй случай смерти от ботулизма после отравления в регионах
Уже второй летальный случай от ботулизма после массового отравления зафиксирован в России. В Нижегородской области умер мужчина, который попал в больницу, в том числе, с признаками ботулизма, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Там уточнили, что, хотя, ботулизм и присутствовал в диагнозе, но инфекция не стала первопричиной смерти, поскольку у пациента были ещё другие заболевания. Первый смертельный случай из-за ботулизма на фоне отравлений был ранее зафиксирован в Костроме.
Там умер 21-летний молодой человек, который заразился в гостях у родственников в Нижнем Новгороде. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он поздно обратился за медицинской помощью, занимаясь самолечением.
Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России в июне. Больше всего пострадавших оказалось в российской столице и Подмосковье. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о 301 случае госпитализации. Все заболевшие употребляли готовую еду, заказанную в сервисах доставки.
По уголовному делу о массовом отравлении задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») и руководитель производителя фасоли «Савон-К». Трое отправлены под домашний арест, ещё один – в СИЗО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг понадеялся на вступление Украины в НАТО к 2034 году
- Зафиксирован второй случай смерти от ботулизма после отравления в регионах
- В Ростовской области загорелись десять частных домов
- Отказавшимся от Олимпиады спортсменам Крыма выплатят по миллиону рублей
- Власти предложили переснять «Александра Невского», «Кортик» и другую киноклассику
- Умер экс-участник рок-группы «Девять» Тимофей Винковский
- Подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой
- Древнеегипетское искусство с «ожившими мумиями» представлено в Новосибирске
- Мэр Орска Козупица ушел в отставку
- В Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru