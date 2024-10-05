Число отравившихся детей в спортшколе в Якутии выросло до 29
5 октября 202413:41
Число отравившихся детей в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29, сообщили в Минздраве региона.
Там отметили, что 25 пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение, четверо получают амбулаторное лечение.
Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что 4 октября в следственные органы поступило сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников школы после приема пищи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru