Заражен радикализмом. Психолог о мотивах лубянского стрелка

В четверг, 19 декабря, 39-летний житель Московской области Евгений Манюров совершил вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке. В результате погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек ранены. Среди пострадавших один гражданский. Сам нападавший был уничтожен. О причинах стрельбы пока ничего не сообщается. Известно лишь, что несколько месяцев назад Манюров уволился из ЧОПа. Он увлекался стрельбой. Мать стрелка рассказала, что в последнее время он вел себя возбужденно. Она также уточнила, что Евгений не пил и не курил, все свое время посвящал работе и хобби.

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, в котором занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке, сообщил, что стрелял Манюров плохо. Он приходил на занятия в черной куртке с капюшоном и никогда не снимал верхнюю одежду. В этой одежде он и пришел к зданию ФСБ на Лубянке 19 декабря. У него были все медицинские справки, говорившие о его вменяемости.

Мужчина заранее спланировал нападение. Такое мнение в эфире НСН высказал заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. По его мнению, Манюров мог подпасть под влияние крайне радикальных взглядов.

«Скорее всего, преступление было запланировано. В каком-то смысле это символический акт. Когда одиночка что-то делает, то, как правило, — даже наши все расстрелы в школе – это что-то означает. Конечно, этот день выбран не случайно (19 декабря — День контрразведчика — прим.НСН). Его психическое состояние пока не очень понятно. Если он смотрел что-то в фейсбуке или интернете, то мог заразиться какими-то крайне радикальными взглядами. Тем более в нашей стране террор одиночек до 1917 года был очень популярен и все, кто учились в школе, это проходили», — сказал Ениколопов.