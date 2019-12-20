Заражен радикализмом. Психолог о мотивах лубянского стрелка
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН рассказал НСН, что спровоцировало мужчину устроить нападение на ФСБ.
В четверг, 19 декабря, 39-летний житель Московской области Евгений Манюров совершил вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке. В результате погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек ранены. Среди пострадавших один гражданский. Сам нападавший был уничтожен. О причинах стрельбы пока ничего не сообщается. Известно лишь, что несколько месяцев назад Манюров уволился из ЧОПа. Он увлекался стрельбой. Мать стрелка рассказала, что в последнее время он вел себя возбужденно. Она также уточнила, что Евгений не пил и не курил, все свое время посвящал работе и хобби.
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, в котором занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке, сообщил, что стрелял Манюров плохо. Он приходил на занятия в черной куртке с капюшоном и никогда не снимал верхнюю одежду. В этой одежде он и пришел к зданию ФСБ на Лубянке 19 декабря. У него были все медицинские справки, говорившие о его вменяемости.
Мужчина заранее спланировал нападение. Такое мнение в эфире НСН высказал заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. По его мнению, Манюров мог подпасть под влияние крайне радикальных взглядов.
«Скорее всего, преступление было запланировано. В каком-то смысле это символический акт. Когда одиночка что-то делает, то, как правило, — даже наши все расстрелы в школе – это что-то означает. Конечно, этот день выбран не случайно (19 декабря — День контрразведчика — прим.НСН). Его психическое состояние пока не очень понятно. Если он смотрел что-то в фейсбуке или интернете, то мог заразиться какими-то крайне радикальными взглядами. Тем более в нашей стране террор одиночек до 1917 года был очень популярен и все, кто учились в школе, это проходили», — сказал Ениколопов.
Психолог не исключил, что у Манюрова могут найтись подражатели.
«Потому что наши СМИ очень агрессивны и все время в поисках врагов. Завтра кто-нибудь будет стрелять в либерального политика, послезавтра — в не либерального. Некая общая опасность существует. Чем больше мы об это говорим — тем больше шансов, что это произойдет. «Эффект Колумбайна» во всем мире уже больше 20 лет существует. Эффекты от сообщений в СМИ действуют. Люди избивают кого-то и размещают видео в Youtube. То есть самодоносом занимаются, зато у них слава и какое количество лайков! Такие события, как стрельба на Лубянке происходят на фоне всеобщей озлобленности и атомизации. Стрелок ни с кем не общался, только работа и стрельба и всевозможные срывы», — сказал завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН.
Не исключил того, что у Лубянского стрелка могут появиться последователи в эфире НСН и руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.
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