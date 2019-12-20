Стрельба на Лубянке. Что известно на данный момент
В центре Москвы в четверг произошла стрельба, в результате которой есть жертва и пострадавшие. В основном это сотрудники ФСБ. НСН рассказывает, что известно о происшествии к этому часу.
В четверг вечером, 19 декабря, в центре Москвы мужчина открыл огонь. Это произошло у здания ФСБ возле дома 12 по улице Большая Лубянка. Стрелявший действовал в одиночку, спустя час после нападения он был нейтрализован. По сообщениям СМИ, стрелявшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, бывший сотрудник ЧОП. Однако официального подтверждения этой информации все еще нет. О мотивах его нападения также в настоящее время ничего не сообщается.
В ходе операции по обезвреживанию стрелка погиб один сотрудник ФСБ, который был одет в форму сотрудника ДПС, поэтому в самом начале появились сообщении о гибели и сотрудника спецслужбы, и полицейского. Еще пятеро были ранены и были госпитализированы. Один из пострадавших гражданский. Сообщалось также, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Самого нападавшего ликвидировали сотрудники спецслужб.
Очевидцы происшествия рассказали, что место происшествия было оцеплено правоохранителями и сотрудниками спецслужб. В район стрельбы также прибыли кареты скорой помощи. Владельцы всех близлежащих заведений закрыли двери, а посетители вынуждены были прятаться внутри кафе и магазинов.
По предварительным данным, Манюров был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Кроме того, есть сведения о найденном на месте стрельбы самодельном взрывном устройстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что о ходе операции по обезвреживанию стрелка оперативно докладывается главе государства.
Следственный комитет завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.
Мать Евгения Манюрова рассказала журналистам, что сын увлекался стрельбой. По ее словам, это было его хобби. Женщина также сообщила, что ее сын несколько месяцев назад уволился из охранного предприятия. В последнее время он вел себя возбужденно. При этом она уточнила, что сын не пил и не курил, а все свое время посвящал работе и хобби. Перед тем, как выйти из дома и отправиться к зданию ФСБ, Манюров сказал матери, что отправляется на «соревнования по стрельбе».
Соболезнования родным погибшего сотрудника ведомства выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - написала омбудсмен в своем Instagram.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.
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