Стрельба на Лубянке. Что известно на данный момент

В четверг вечером, 19 декабря, в центре Москвы мужчина открыл огонь. Это произошло у здания ФСБ возле дома 12 по улице Большая Лубянка. Стрелявший действовал в одиночку, спустя час после нападения он был нейтрализован. По сообщениям СМИ, стрелявшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, бывший сотрудник ЧОП. Однако официального подтверждения этой информации все еще нет. О мотивах его нападения также в настоящее время ничего не сообщается.

В ходе операции по обезвреживанию стрелка погиб один сотрудник ФСБ, который был одет в форму сотрудника ДПС, поэтому в самом начале появились сообщении о гибели и сотрудника спецслужбы, и полицейского. Еще пятеро были ранены и были госпитализированы. Один из пострадавших гражданский. Сообщалось также, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Самого нападавшего ликвидировали сотрудники спецслужб.