Тренер лубянского стрелка рассказал о странностях в его поведении

Тренер рассказал, что Манюров занимался в стрелковом клубе три месяца. При этом стрелял он плохо. Он также отметил, что на занятия предполагаемый лубянский стрелок приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду, отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Именно в этой куртке Манюров и пришел к зданию на Лубянке.

Солович также отметил, что у Манюрова были все документы, которые подтверждали его вменяемость. Кроме того, в течение пяти лет он владел гладкоствольным охотничьим оружием, что давало право на владение нарезным. «Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — подчеркнул тренер, уточнив, что именно на этом основании Манюрова обучали стрельбе.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.