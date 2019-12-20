Тренер лубянского стрелка рассказал о странностях в его поведении
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, в котором занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке Евгений Манюров, рассказал о его увлечении стрельбой, пишет сайт KP.Ru.
Тренер рассказал, что Манюров занимался в стрелковом клубе три месяца. При этом стрелял он плохо. Он также отметил, что на занятия предполагаемый лубянский стрелок приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду, отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Именно в этой куртке Манюров и пришел к зданию на Лубянке.
Солович также отметил, что у Манюрова были все документы, которые подтверждали его вменяемость. Кроме того, в течение пяти лет он владел гладкоствольным охотничьим оружием, что давало право на владение нарезным. «Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие», — подчеркнул тренер, уточнив, что именно на этом основании Манюрова обучали стрельбе.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.
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