Военный психолог: Лубянский стрелок - заразен!

Стали известны подробности о человеке, который вечером в четверг, 19 декабря, устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. СМИ рассказали, что это 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Несколько месяцев назад он уволился из ЧОПа. Мать мужчины рассказала, что сын увлекался стрельбой, это было его хобби на протяжении последних трех-четырех лет. По словам женщины, в последнее время он вел себя возбужденно. Она также уточнила, что Евгений не пил и не курил, все свое время посвящал работе и хобби. О мотивах, побудивших Манюрова взяться за оружие, пока ничего неизвестно.

Не исключил того, что у Лубянского стрелка могут появиться последователи в эфире НСН руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.

«Это очень неприятная вещь, и это не обычный психопат. Не буду выставлять диагноз — для этого есть экспертиза. Но могу сказать, что такие вещи носят характер заражения. Есть система повторности подобных действий, которые имеют мощную информационную составляющую. Потому что найдется такой же человек, как этот, который также себя реализует. Обычно по статистике происходит подобное событие, а вслед за ним несколько повторов, может быть с меньшей интенсивностью или большей. Три-четыре повтора бывают. Причем они между собой не связаны», — рассказал военный психолог.

К повторяемости таких инцидентов часто приводит широкое информационное их освещение.