Хотел помочь другу: Адвокат Ефремова рассказал, почему тот сел пьяным за руль.

Сесть за руль в нетрезвом виде Михаила Ефремова заставило желание помочь давнему другу, рассказал «Собеседнику» адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, в этот день «ему с Украины позвонил друг, известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии».

Приятель попросил Ефремова навестить родных в больнице и по возможности помочь. Живя на Украине, друг Ефремова сделать это не мог.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — утверждает Пашаев.

Он добавил, что Ефремов выпил в этот день по случаю православного праздника. 8 июня, когда случилось ДТП со смертельным исходом, христиане отмечают День Святого Духа, но устав предусматривает, прежде всего, участие в Литургии в этот день, исповедь и причастие. Вино употребить можно, но церковь никогда винопития с излишествами не поощряла.

В беседе с НСН вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло рассказал, почему он не хотел защищать Ефремова.

«Мне трудно тут найти что-то оправдывающее его. Я считаю, что это безобразие. Его [Михаила Ефремова – прим. НСН] политические взгляды мне также не симпатичны. Но, как адвокат, если бы я нуждался в деньгах сильно, взялся бы. Есть принцип такой, что любой преступник, в том числе, умышленный убийца или террорист, имеет право на адвоката. Это конституционное право. Что случилось, то случилось. Это трагедия. И для семьи погибшего, и для Михаила Ефремова. Мне очень жаль, что это случилось с наследником великой фамилии», - отметил собеседник НСН.

Произошедшее с Михаилом Ефремовым всколыхнуло общественность. Так в Совете Федерации предложили в случае неоднократного нарушения ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения пожизненно лишать водительских прав. А в Госдуме выступили с идеей завести в России базу алкозависимых граждан и тех, кого уже привлекали к ответственности за езду в пьяном виде.

Председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы РФ Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в возможности реализации подобной идеи.

«Не знаю, насколько с технической точки зрения это возможно, а с юридической точки зрения это очень сомнительное предложение. Я не понимаю, что такое «алкозависимые граждане». Это те, кто признан алкоголиками? Но это вообще-то врачебная тайна. И гражданин имеет право на то, чтобы сохранять эти сведения в секрете. Это можно проверить, когда человек обращается за водительским удостоверением, но не более того. На мой взгляд, здесь надо запускать другие вещи. Есть такой прибор, как алкозамок. Вот его нужно массово внедрять самым активным образом. И, может быть, начинать с людей, которые попались пьяными за рулем. Так будет хоть какая-то гарантия. Должны быть физические ограничения», – прокомментировал Похмелкин.

8 июня в центре Москвы актер допустил выезд на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки интернет-магазина. В результате аварии погиб 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Отягчающим обстоятельством стало то, что звезда театра и кино сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.