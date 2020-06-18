Семья погибшего в ДТП опровергла информацию о согласии на компенсацию от Ефремова

Адвокат семьи отметил, что после появившейся информации в СМИ, что родственники Захарова рассматривают возможность получения компенсации от Ефремова, он связался с вдовой и братом погибшего. Так, Добровинский подтвердил, что они оба отказываются от компенсации.

«Наше решение не изменилось, никаких компенсаций только суд», - говорится в скриншоте переписки Добровинского с семьей, который имеется в распоряжении агентства.

Дорожная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, врезавшись в фургон. В результате после госпитализации погиб водитель фургона Сергей Захаров. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.

