Семья погибшего в ДТП опровергла информацию о согласии на компенсацию от Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП в центре Москвы, опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что они согласны на получение компенсации от Михаила Ефремова, ставшего виновником трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского.

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Адвокат семьи отметил, что после появившейся информации в СМИ, что родственники Захарова рассматривают возможность получения компенсации от Ефремова, он связался с вдовой и братом погибшего. Так, Добровинский подтвердил, что они оба отказываются от компенсации.

«Наше решение не изменилось, никаких компенсаций только суд», - говорится в скриншоте переписки Добровинского с семьей, который имеется в распоряжении агентства.

Дорожная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, врезавшись в фургон. В результате после госпитализации погиб водитель фургона Сергей Захаров. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:Дтп В МосквеМихаил Ефремов
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