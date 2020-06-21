Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения СМИ о суициде артиста

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг публикации в СМИ о попытке актера покончить собой, отметив его уравновешенный характер. Пояснения защитник дал изданию «Собеседник».

Пашаев подчеркнул, что Михаил Ефремов продолжает нести ответственность перед своими родными и заботиться о них.

«Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — пояснил защитник.

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Таким образом, Эльман Пашаев прокомментировал свидетельства некой «домработницы», рассказавшей журналистам о состоянии актера. Адвокат сообщил, что ничего не знает о ней, видел, как порядок в доме наводит супруга Михаила Ефремова. Защитник призвал журналистов ответственно относиться к достоверности информаций, которую могут читать родные Ефремова.

Также Пашаев заявил, что актер готов понести наказание за совершенное ДТП.

«Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим», — считает адвокат.

Ранее адвокаты в эфире НСН предположили, как сложится судьба актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, после экспертизы, которая подтвердила вменяемость артиста..

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
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