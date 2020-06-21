Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения СМИ о суициде артиста

Таким образом, Эльман Пашаев прокомментировал свидетельства некой «домработницы», рассказавшей журналистам о состоянии актера. Адвокат сообщил, что ничего не знает о ней, видел, как порядок в доме наводит супруга Михаила Ефремова. Защитник призвал журналистов ответственно относиться к достоверности информаций, которую могут читать родные Ефремова.

Также Пашаев заявил, что актер готов понести наказание за совершенное ДТП.

«Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим», — считает адвокат.

Ранее адвокаты в эфире НСН предположили, как сложится судьба актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, после экспертизы, которая подтвердила вменяемость артиста..

