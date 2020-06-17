Разлогов: Опыт «политкорректного» Голливуда Ефремову не грозит

Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ

С начала 2019 года в России было возбуждено 161 уголовное дело из-за нарушений при реализации нацпроектов

Туроператоры заявили, что туристы все чаще бронируют летний отдых на территории страны

СМИ сообщили о планах UEFA доиграть сезон Лиги чемпионов