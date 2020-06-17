Разлогов: Опыт «политкорректного» Голливуда Ефремову не грозит
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России в эфире НСН заявил, что Россия не Голливуд, где скандалистов вырезают из кинолент.
Рост популярности фильмов с Михаилом Ефремовым, которого сейчас обвиняют в смертельном ДТП предрек кинокритик Роман Григорьев. Как передает kp.ru, он назвал Ефремова хорошим актером, фильмы с которым будут смотреть из-за скандала.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН согласился с коллегой, заявив, что Россия не Голливуд, где скандалистов вырезают из кинолент.
«Опыт Голливуда сейчас основан на политкорректности. На чем раньше было основано советское кино. Никто у нас не собирается снимать с экрана фильмы с участием Михаила Ефремова. А любой скандал способствует повышению популярности», - сказал он.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в центре Москвы. В результате погиб водитель службы доставки продуктов. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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