Майков: Не судите Михаила Ефремова! И не судимы будете
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Военнослужащие из 12 стран прибыли для участия в параде Победы в Москве
Делегации военнослужащих из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде на Красной площади. Сегодня в столице пройдет первая ночная репетиция. Тем временем, в регионах продолжают отменять парады Победы из-за риска распространения коронавируса.
Павел Майков : «А зачем его переносить? Только в первобытном веке можно вопреки всему, несмотря на коронавирус, проводить парад», – высказал свое мнение в эфире НСН Павел Майков.
В Амурской области началось досрочное голосование по поправкам к Конституции
В Амурской области началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Тем временем, почти 900 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании.
Павел Майков : «Онлайн-голосование – это, значит, откупиться. Вообще, это все несерьезно, мне кажется: досрочное голосование, послесрочное голосование. Онлайн-голосование – это молчание в тряпочку, по моему мнению. Если уж ты хочешь что-то сказать, надо встать на свои ноги, дойти до этого пункта и попробовать хоть что-то поменять в окружающей тебя действительности», – сказал он в интервью НСН.
Ефремова вызывали на очередной допрос
Актера Михаила Ефремова сегодня отправляли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Павел Майков : «У меня есть шанс сказать о Мише Ефремове. Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз. А кто без греха, пусть бросит камень, это два. Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами», – поделился он со слушателями НСН.
Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
Кинорежиссера Квентина Тарантино обвинили в расистском отношении к темнокожим из-за применения оскорбительного слова в адрес афроамериканцев.
Павел Майков : «Можно вообще все снести, уничтожить, таким образом, борясь с расизмом, образовывать другой расизм – расизм против расизма. Я не вижу ничего расистского в слове «ниггер», если такие слова произносят на улице. А назвать Квентина Тарантино расистом, это, по-моему, вообще последнее дело. Уж кто не расист, так это Квентин Тарантино. Таково мое мнение», – подытожил в разговоре с НСН Павел Майков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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