Майков: Не судите Михаила Ефремова! И не судимы будете

Павел Майков : «У меня есть шанс сказать о Мише Ефремове. Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело. С карканьем слетелись тут же "ангелы". Полная страна чистых и непорочных, непьющих и не дающих взятки людей. Если все хотят быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз. А кто без греха, пусть бросит камень, это два. Пускай они решают свою проблему сами. А если вы хотите как-то помочь, помогите деньгами», – поделился он со слушателями НСН.

