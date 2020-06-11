«Должно быть физическое ограничение». Эксперт о новой борьбе с пьянством за рулем

«Не знаю, насколько с технической точки зрения это возможно, а с юридической точки зрения это очень сомнительное предложение. Я не понимаю, что такое «алкозависимые граждане». Это те, кто признан алкоголиками? Но это вообще-то врачебная тайна. И гражданин имеет право на то, чтобы сохранять эти сведения в секрете. Это можно проверить, когда человек обращается за водительским удостоверением, но не более того. На мой взгляд, здесь надо запускать другие вещи. Есть такой прибор, как алкозамок. Вот его нужно массово внедрять самым активным образом. И, может быть, начинать с людей, которые попались пьяными за рулем. Так будет хоть какая-то гарантия. Должны быть физические ограничения», – прокомментировал Похмелкин.

Принцип работы алкозамка основан на анализе выдыхаемый в него воздуха на предмет наличия паров алкоголя, после чего прибор сообщает результат в управляющее устройство. В зависимости от результата, механизм может заблокировать работу автомобиля.

Ранее многие артисты и известные люди выразили соболезнования семье погибшего водителя, а также самому Михаилу Ефремову. К примеру, телеведущая Ксения Собчак публично выступила в поддержку актера. Однако певец и музыкант Юрий Лоза в интервью НСН подчеркнул, что Михаил Ефремов не должен быть привилегированным человеком по отношению к закону.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный считает косвенно виновными в аварии товарищей Ефремова, которые не остановили его, когда он садился нетрезвым за руль.

