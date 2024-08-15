«Мошеловка»: Мошенники перед 1 сентября используют легенду о распродажах

Злоумышленники перед 1 сентября используют легенду о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров, сообщает РИА Новости.

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Как заявила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, жертвы получают сообщения со встроенными ссылками для перехода по ним, которые могут оказаться фишинговыми. Они могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на смартфон или компьютер вредоносное программное обеспечение.

После совершения покупки на поддельных сайтах продавцы пропадают, а товар не отправляется. Эксперт советует покупать товары в проверенных местах.

Ранее мошенники начали использовать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:1 СентябряМошенники

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