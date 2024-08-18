Мошенники обманули Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей
Российская журналистка и политический деятель Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что в результате обмана она отдала злоумышленникам 400 тысяч рублей.
По данным источника, Хакамаде в мессенджере написали мошенники от имени ее подруги Людмилы В., попросив прислать деньги якобы для того, чтобы снять наличные в Париже. Однако счет получателя был открыт на некоего Давида А.
На следующий день Хакамада позвонила подруге, но узнала, что женщина не просила у журналистки денег. В результате случившегося политик написала заявление в полицию.
«Не надо надеяться на честность "по умолчанию"», - приводит слова Хакамады источник.
Ранее народная артистка России Лариса Долина объявила, что стала жертвой мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Певица через курьера отдала злоумышленникам 200 млн рублей после продажи своей пятикомнатной квартиры в элитном ЖК в Хамовниках.
В связи с этим почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН заметил, что знаменитость сможет сохранить проданную недвижимость, если покупатели не докажут свою добропорядочность по трем пунктам.
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