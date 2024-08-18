Мошенники обманули Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей

Российская журналистка и политический деятель Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что в результате обмана она отдала злоумышленникам 400 тысяч рублей.

По данным источника, Хакамаде в мессенджере написали мошенники от имени ее подруги Людмилы В., попросив прислать деньги якобы для того, чтобы снять наличные в Париже. Однако счет получателя был открыт на некоего Давида А.

На следующий день Хакамада позвонила подруге, но узнала, что женщина не просила у журналистки денег. В результате случившегося политик написала заявление в полицию.

«Не надо надеяться на честность "по умолчанию"», - приводит слова Хакамады источник.