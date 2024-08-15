Подозрительные скидки: Маркетплейсы рассказали, как распознать мошенников

«Такие ситуации случались раньше особенно часто, когда было тяжелее отличить мошенника. Сейчас все сильно поменялось, мы не наблюдаем рост мошеннических действий. С такого рода мошенниками была проведена достаточно серьезная работа за последние годы. У бизнеса и государства появились технологии, которые позволяют с этим справляться. Есть технологии, которые позволяют определить, есть ли на сайте фишинговая активность, незаконное использование пользовательских данных. Часто было так, что человек оплачивал покупку, а обратно ничего не получал. Эти магазины прикрывались известными названиями, копировали их себе, чтобы получить первичное доверие клиентов. Сегодня это стало практически невозможны, потому что все такие сайты мы очень быстро выявляем и блокируем», - рассказал он.

По его словам, сами покупатели могут сообщать в Роспотребнадзор, если заметили подозрительные сайты. Он отметил, что не стоит доверять продавцам, которые предлагают неправдоподобные скидки до 70% на бытовую технику и электронику.

«Если такого рода страницы существуют, можно сообщить нам в Ассоциацию или в Роспотребнадзор. Вся эта активность наказуема, воров наказывают, это преступление, за которым последует уголовное наказание. Мы узнаем об активизации мошенников по жалобам клиентов, но также у нас настроен постоянный мониторинг, система «Интеграл» работает 24 часа в сутки. Что касается скидок, в электронике, например, больших скидок до 70% точно быть не может. Все зависит от товарной категории. В электронике, бытовой технике скидок быть не может в принципе. Если вы видите какой-то новый смартфон со скидкой, это точно не так, так как он продастся хорошо и без скидок. В одежде, обуви скидки возможны», - заключил собеседник НСН.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. По данным «Ведомостей», предлагается, в частности, обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены, передает «Радиоточка НСН».