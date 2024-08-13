Пригожин: Мошенникам нельзя позволить «вышвырнуть Долину за дверь»

По его словам, певица – мудрая женщина, которая в данной ситуации является жертвой аферистов, «творящих бесчинство» на фоне проведения спецоперации.

Он также отметил, что нельзя позволить лишить Долину жилья.

«Всю жизнь человек пашет, в следующем году у нее юбилей, семидесятилетие. Лишить её денег, жилья — это неправильно, надо в этом разбираться», — заключил Пригожин.

По данным СМИ, речь идёт о пятикомнатной квартире Долиной в элитном ЖК в Хамовниках. Как пишет Telegram-канал Shot, Долина продала жильё и сама перевела неизвестным более 100 млн рублей. Отмечается, что «новые владельцы» квартиры задержаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

