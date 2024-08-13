Пригожин: Мошенникам нельзя позволить «вышвырнуть Долину за дверь»
Государству и правоохранительным органам следует поддержать народную артистку РФ Ларису Долину и помочь ей разобраться с мошенниками. Об этом «Газете.Ru» заявил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, певица – мудрая женщина, которая в данной ситуации является жертвой аферистов, «творящих бесчинство» на фоне проведения спецоперации.
Он также отметил, что нельзя позволить лишить Долину жилья.
«Всю жизнь человек пашет, в следующем году у нее юбилей, семидесятилетие. Лишить её денег, жилья — это неправильно, надо в этом разбираться», — заключил Пригожин.
По данным СМИ, речь идёт о пятикомнатной квартире Долиной в элитном ЖК в Хамовниках. Как пишет Telegram-канал Shot, Долина продала жильё и сама перевела неизвестным более 100 млн рублей. Отмечается, что «новые владельцы» квартиры задержаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Типа фальшивые деньги»: Основателя «Коррозии металла» задержали в Новороссийске
- ЦБ резко поднял официальный курс доллара и евро
- Собянин заявил о надежной защите московского неба от атак ВСУ
- Медведев пообещал Киеву наказание за нападение на Курскую область
- Собянин: Ещё 23 тысячи контрактников из Москвы отправятся в зону СВО
- Пригожин: Мошенникам нельзя позволить «вышвырнуть Долину за дверь»
- Сын Гарика Сукачева стал режиссером кинотриллера «Хорошие девочки»
- Путин подписал указ о создании Морской коллегии России
- Партия «Грузинская мечта» обвинила Саакашвили в войне с РФ в 2008 году
- Командир «Ахмата» признал сдачу пятерых чеченцев в плен ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru