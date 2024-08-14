«Ложь, трущобы и Украина»: Кто стоит за «разводом» Долиной на 200 миллионов
Долина раскрыла подробности обмана с квартирой, предупредив о видео с «чудовищной неправдой», за нее заступились Пригожин, Мерабова и Волочкова, а журналисты никак не могут подсчитать потерянные деньги певицы.
Звезда эстрады и джаза Лариса Долина второй день продолжает оставаться в центре внимания светских СМИ по весьма неприятному для нее поводу. Квартирные мошенники, следы которых уже якобы обнаружились на Украине, смогли обмануть певицу аж на 200 млн рублей, попытавшись «добить» ее еще и фейковым видео.
Сама Долина опубликовала видеообращение, в котором назвала себя жертвой и попыталась расставить все точки над i, коллеги призывают не бросать ее в беде, а журналисты пытаются понять, что будет с покупателями квартиры Долиной и кто они.
СКАНДАЛ ВМЕСТО ФЕСТИВАЛЯ: «Я СТАЛА ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ»
Очень странные истории с Ларисой Долиной начались в конце июля, когда СМИ сообщили, что под залог ее дома выдан кредит на 50 млн рублей. 12 августа стало известно, что квартира певицы выставлена на торги и ее пытались продать за 112 млн рублей, а утром 13 августа к элитному ЖК в Хамовниках пришли пять человек, представившиеся новыми владельцами 236-метровой квартиры в Ксеньинском переулке.
Певицы дома не было, на место инцидента вызвали полицию, а ситуация начала обрастать новыми подробностями, как снежный ком. В итоге Долина выступила с видеообращением, признавшись, что попалась на уловки мошенников.
«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. Возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы обращение от меня чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», - сообщила Долина, представшая перед подписчиками в стильных черных очках.
До этого соцсети легенды джаза были заполнены новостями о фестивале «Долинафест», который должен состояться с 15 по 21 августа в Нижнем Новгороде. Однако в завершении видеообращения певица попросила журналистов больше ее не беспокоить.
Беспокойство журналистов принял на себя представитель певицы Сергей Пудовкин.
«Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», - сказал он во вторник вечером в эфире Первого канала.
ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕГ: «ЛЮДИ ИЗ ТРУЩОБ!»
В поддержку певицы уже высказались некоторые ее коллеги и музыкальные деятели. Например, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Долину «нельзя выкидывать за дверь».
«Жулики не спят, они воруют, грабят людей, нападают на людей, они ищут все новые и новые формы. Нельзя позволять Народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья. (…) Я надеюсь, что правоохранительные органы поддержат Ларису Долину, вмешаются в этот процесс и защитят ее от этих жуликов и мошенников. Всю жизнь человек пашет, в следующем году у нее юбилей, семидесятилетие. Лишить ее денег, жилья — это неправильно, надо в этом разбираться», – сказал Пригожин изданию «Газета.ру».
Со своей стороны, джазовая певица Мариам Мерабова выразила надежду, что Долину не сломает эта ситуация.
«У этих мошенников больное воображение. Их, скорее всего, одолевает злость из-за того, что Лариса Александровна – сильный духом человек со своей позицией, которого нельзя сломить. Она стойко держит свои бастионы. Сама являясь авторитетом, она идёт по стопам великих. Она всю жизнь держит планку высокой сцены, позиции и силы духа. Я хочу ей пожелать, чтобы она оставалась примером в этом смысле», - сказала Мерабова «Абзацу».
Ну а бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила хейтерам, раскритиковавшим в соцсетях вкус Долиной, гладя на убранство ее квартиры.
«Комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью», - объяснила Волочкова.
«РАЗВОД НА 200 МЛН»: МАТЬ-ОДИНОЧКА И АРЕСТ КУРЬЕРА
В истории с квартирой Долиной пока больше вопросов, чем ответов. Непонятной остается даже сумма, на которую «развели» Долину.
Изначально СМИ писали о квартире за 112 млн рублей. При этом, по данным Mash, мошенники, общавшиеся с Долиной с апреля, умудрились убедить ее перевести на «безопасный счет» еще 68 млн рублей.
«Параллельно разводилы связались с риелторским агентством "Львов эстейт" и дали ему задачу найти покупателей на квартиру Долиной. И их нашли — задаток певица получила в мае. После в офисе организации в одной из башен "Москва-Сити" были подписаны документы и переданы деньги. Ни риелторы, ни Долина, ни покупатели не предполагали, что это обман. Как только знаменитость получила деньги, она положила их на счёт мошенника. Вместе с ранее переведёнными сбережениями получилось 180 млн», - отмечает издание.
При этом 14 августа источники сообщили, что сумма ущерба Долиной выросла уже до 200 млн рублей.
Остается неясным и вопрос с «новыми владельцами» квартиры. Telegram-канал Mash писал о семейной паре из Москвы - учительнице английского Полине Л. и айтишнике Василии. Тем временем Shot указывал на 34-летнюю мать-одиночку Полину Л., задавшись вопросом, откуда у нее столько денег.
«Женщина работала в московской инженерно-консалтинговой компании. Каких-либо бизнесов на москвичку зарегистрировано не было, поэтому у следствия есть подозрения, что новая собственница сама могла стать жертвой мошенников», - уточнили журналисты.
Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил НСН, что известность Долиной сможет повлиять на суд и, скорее всего, певица останется в «проданной» квартире.
«Сейчас надо будет понять, являются ли покупатели добросовестными приобретателями или нет. Им надо будет доказать, во-первых, что они не знали о том, что продавец был введен в заблуждение, во-вторых, что они предприняли все действия, чтобы убедиться, что продавец продавал квартиру без какого-либо давления. И третий момент – что квартира была продана по реальной рыночной стоимости», - пояснил Апрелев.
Следователи сейчас разбираются с людьми, пришедшими к квартире Долиной. Кроме того, сегодня стало известно о задержании и аресте тренера по пилатесу и стретчингу Анжелы Цырульниковой, которую называют «курьером, передавшим деньги Долиной украинским мошенникам».
На этом фоне СМИ выяснили, что помимо недвижимости в Ксеньинском переулке у Долиной есть квартиры в Москве на Мытной и Новопесчаной улицах. Следствию предстоит выяснить, не проданы ли и они.
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