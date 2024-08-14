«Ложь, трущобы и Украина»: Кто стоит за «разводом» Долиной на 200 миллионов

ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕГ: «ЛЮДИ ИЗ ТРУЩОБ!»

В поддержку певицы уже высказались некоторые ее коллеги и музыкальные деятели. Например, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Долину «нельзя выкидывать за дверь».

«Жулики не спят, они воруют, грабят людей, нападают на людей, они ищут все новые и новые формы. Нельзя позволять Народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья. (…) Я надеюсь, что правоохранительные органы поддержат Ларису Долину, вмешаются в этот процесс и защитят ее от этих жуликов и мошенников. Всю жизнь человек пашет, в следующем году у нее юбилей, семидесятилетие. Лишить ее денег, жилья — это неправильно, надо в этом разбираться», – сказал Пригожин изданию «Газета.ру».

Со своей стороны, джазовая певица Мариам Мерабова выразила надежду, что Долину не сломает эта ситуация.

«У этих мошенников больное воображение. Их, скорее всего, одолевает злость из-за того, что Лариса Александровна – сильный духом человек со своей позицией, которого нельзя сломить. Она стойко держит свои бастионы. Сама являясь авторитетом, она идёт по стопам великих. Она всю жизнь держит планку высокой сцены, позиции и силы духа. Я хочу ей пожелать, чтобы она оставалась примером в этом смысле», - сказала Мерабова «Абзацу».

Ну а бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила хейтерам, раскритиковавшим в соцсетях вкус Долиной, гладя на убранство ее квартиры.

«Комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью», - объяснила Волочкова.

«РАЗВОД НА 200 МЛН»: МАТЬ-ОДИНОЧКА И АРЕСТ КУРЬЕРА

В истории с квартирой Долиной пока больше вопросов, чем ответов. Непонятной остается даже сумма, на которую «развели» Долину.

Изначально СМИ писали о квартире за 112 млн рублей. При этом, по данным Mash, мошенники, общавшиеся с Долиной с апреля, умудрились убедить ее перевести на «безопасный счет» еще 68 млн рублей.

«Параллельно разводилы связались с риелторским агентством "Львов эстейт" и дали ему задачу найти покупателей на квартиру Долиной. И их нашли — задаток певица получила в мае. После в офисе организации в одной из башен "Москва-Сити" были подписаны документы и переданы деньги. Ни риелторы, ни Долина, ни покупатели не предполагали, что это обман. Как только знаменитость получила деньги, она положила их на счёт мошенника. Вместе с ранее переведёнными сбережениями получилось 180 млн», - отмечает издание.

При этом 14 августа источники сообщили, что сумма ущерба Долиной выросла уже до 200 млн рублей.

Остается неясным и вопрос с «новыми владельцами» квартиры. Telegram-канал Mash писал о семейной паре из Москвы - учительнице английского Полине Л. и айтишнике Василии. Тем временем Shot указывал на 34-летнюю мать-одиночку Полину Л., задавшись вопросом, откуда у нее столько денег.

«Женщина работала в московской инженерно-консалтинговой компании. Каких-либо бизнесов на москвичку зарегистрировано не было, поэтому у следствия есть подозрения, что новая собственница сама могла стать жертвой мошенников», - уточнили журналисты.