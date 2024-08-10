Чаты сотрудников и дипфейки: В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества
Теперь мошенники создают чаты сотрудников организаций и от имени фейковых начальников просят совершить действия с деньгами или с документами.
В последнее время в России участились случаи мошенничества с использованием дипфейк-технологий. Злоумышленники затрагивают не только финансовые, рабочие, но и патриотические вопросы. При этом российские политики спорят о необходимости запретов использования дипфейков.
ЧАТЫ С ФЕЙК-НАЧАЛЬНИКАМИ
В России появилась новая схема мошенничества. Теперь злоумышленники создают чаты в мессенджерах, добавляют туда фейковые аккаунты руководителей организаций, сообщают якобы о проверке компании и говорят, что сотрудникам, добавленным в группу, скоро поступит звонок из полиции.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал в интервью РИА Новости, что после этого мошенники могут попросить своих жертв перевести деньги организации на какие-либо счета, установить определенное программное обеспечение на рабочие компьютеры или даже взять кредит на свое имя.
Специалист заметил, что новый вид атак может быть опасным, поскольку мошенники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы, но и потенциально могут поддерживать диалог в чате якобы от имени сотрудников организации, в которой работает пострадавший.
«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», - порекомендовал Голованов.
До этого в сети также появлялась информаций о том, что мошенники звонят сотрудникам организаций в Telegram, в том числе по видео звонку, якобы от имени руководителей компаний, и просят совершить какие-то действия с бухгалтерией или иными важными документами. Подобные схемы мошенники осуществляют при помощи использования дипфейков.
БОРЬБА С ДИПФЕЙКАМИ
Дипфейк — это синтез изображения или голоса, основанный на искусственном интеллекте. Такая технология позволяет создать целое видео или видео звонок с помощью использования фотографии и записи голоса абонента. В последнее время мошенники стали часто использовать такие технологии. Один из крайних случаев в России, когда злоумышленники создали видеообращение правительства Курской области к мужскому населению региона с призывами мобилизации после вторжения ВСУ.
Недавно глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предлагающий штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы до шести лет за незаконное использование дипфейк-технологий.
Однако в правительстве заявили, что введение подобных статей в УК РФ невозможно в связи с тем, что в законодательстве не урегулированы вопросы использования технологий подмены личности. Также там отметили, что в пояснительной записке к законопроекту не было свидетельств об общественной опасности использования дипфейков.
При этом сам Нилов в беседе с НСН подчеркнул, что осторожная позиция правительства по запрету дипфейков может привести к тому, что проблема станет слишком масштабной.
«Сейчас надо законодательно вносить корректировки для того, чтобы вовремя давать реакцию со стороны правоохранительных органов и судебной системы. Сейчас мы видим, что технологии искусственного интеллекта активно развиваются. У нас даже на прямой линии с Владимиром Путиным было продемонстрировано, как дипфейк президента говорил с президентом. Каждый день мошенники совершают звонки, в том числе депутатам Госдумы, общественникам, журналистам. Я сам не раз сталкивался с тем, когда мне отправляли аудиосообщение якобы от моих родственников и знакомых, это был искусственно сгенерированный голос с просьбой о помощи», - рассказал депутат.
По его словам, новый законопроект предлагает рассматривать технологию дипфейк как отягчающее обстоятельство при совершении преступления.
«Поэтому мы предлагаем дополнить ряд статей Уголовного кодекса, которые и так сегодня применяются. В том случае, если совершено преступление с использованием технологии дипфейк, то необходимо рассматривать технологию как квалифицирующий дополнительный признак, который усиливает наказание. Таким образом, считать это отягчающим обстоятельством. Мы еще получим документы из Верховного суда, все внесем в Госдуму. Я уверен, что какие-либо корректировки еще последуют. Сейчас нельзя запустить проблему, надо работать на опережение. Этот законопроект особенно поддерживают те, кто стал жертвой мошенников. Сегодня мы находимся в стадии информационной мировой войны», - добавил Нилов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минцифры начало работу над единой платформой для защиты россиян от мошенников.
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