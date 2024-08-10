Чаты сотрудников и дипфейки: В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества

ЧАТЫ С ФЕЙК-НАЧАЛЬНИКАМИ

В России появилась новая схема мошенничества. Теперь злоумышленники создают чаты в мессенджерах, добавляют туда фейковые аккаунты руководителей организаций, сообщают якобы о проверке компании и говорят, что сотрудникам, добавленным в группу, скоро поступит звонок из полиции.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал в интервью РИА Новости, что после этого мошенники могут попросить своих жертв перевести деньги организации на какие-либо счета, установить определенное программное обеспечение на рабочие компьютеры или даже взять кредит на свое имя.

Специалист заметил, что новый вид атак может быть опасным, поскольку мошенники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы, но и потенциально могут поддерживать диалог в чате якобы от имени сотрудников организации, в которой работает пострадавший.