В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, сообщает Yle.

Так, сейсмолог из Хельсинского университета Тони Вейкколайнен заявил, что землетрясение на Рождество было магнитудой 1,1, что стало своеобразным рекордом для города.

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

Как уточняет Yle, землетрясение длилось меньше минуты. Точная причина его возникновения пока не ясна, но оно не было похоже на землетрясение, «вызванное деятельностью человека».

В начале декабря губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с землетрясением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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