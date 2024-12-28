В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, сообщает Yle.
Так, сейсмолог из Хельсинского университета Тони Вейкколайнен заявил, что землетрясение на Рождество было магнитудой 1,1, что стало своеобразным рекордом для города.
Как уточняет Yle, землетрясение длилось меньше минуты. Точная причина его возникновения пока не ясна, но оно не было похоже на землетрясение, «вызванное деятельностью человека».
В начале декабря губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с землетрясением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке
- В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
- Росавиация: В аэропорту Казани сняли временные ограничения
- Кабмин РФ запретил звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками
- Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области
- Оперштаб: В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
- СМИ: Убийцей четырёх детей под Тверью оказался их отец
- «Мосфильм» выпустил первую картину, дублированную для западного зрителя с помощью ИИ
- Кабмин РФ введет пошлину в 5% на экспорт гороха, чечевицы и нута
- В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru