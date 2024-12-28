В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

Как уточняет Yle, землетрясение длилось меньше минуты. Точная причина его возникновения пока не ясна, но оно не было похоже на землетрясение, «вызванное деятельностью человека».

В начале декабря губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с землетрясением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

