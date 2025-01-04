В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
4 января 202505:55
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали в Эфиопии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в центральной части страны. Землетрясение зафиксировали в 00:52 UTC (03:52 мск) в 146 километрах северо-восточнее города Назрет. Его очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о жертвах или разрушениях не приводится.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Эфиопии тысячи человек эвакуируют из-за потенциально опасной активности вулкана Дофен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru