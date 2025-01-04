В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали в Эфиопии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в центральной части страны. Землетрясение зафиксировали в 00:52 UTC (03:52 мск) в 146 километрах северо-восточнее города Назрет. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о жертвах или разрушениях не приводится.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Эфиопии тысячи человек эвакуируют из-за потенциально опасной активности вулкана Дофен.

