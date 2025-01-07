Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95

Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая увеличилось до 95. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибли 53 человека, еще 62 пострадали.

«По состоянию на 15.00 (10.00 мск) землетрясение... привело к гибели 95 человек», — сообщает ТВ со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что травмы получили 130 человек.

