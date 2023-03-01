Камчатка, Курилы или Кавказ: Сейсмолог предупредил мир о «мегаземлетрясении» в марте

Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс включил в опасную зону также юг Японии, Грецию, Португалию, часть Северной Америки. Ученые отмечают, что события в Турции повлияли на сейсмическую активность и других регионов. 

Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.

По его словам, сближение планет 2 и 5 марта может послужить толчком для сейсмической активности. По данным научного института Solar System Geometry Survey, в котором работает Хугербитс, череда серьезных толчков с магнитудой более 8,5 баллов может произойти в первую неделю марта.

Ученые определили красную зону на этот период времени: юг Японии, Греция, Португалия, часть Северной Америки, Индонезия и Пакистан. Россия также попала в этот нестабильный список. По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии не прошли даром для всей планеты. По словам экспертов, это способствовало «пробуждению сейсмической активности» в ряде регионов. При этом специалисты отмечают, что предсказать точное место подобных по масштабам толчков сложно – на это влияет огромное количество факторов. С другой стороны, ученые отмечают, что заранее можно знать, когда случатся подобные толчки.

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Российские специалисты после трагедии в Турции оценивают последствия землетрясения для нашей страны. Так, землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло 27 февраля в 39 километрах от южного берега Крыма. Глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой активности Татьяна Горелова сообщила, что повторные землетрясения в Турции могли вызвать небольшие подземные толчки у берегов российского полуострова.

Горелова не исключила, что подземные толчки стали следствием продолжающейся сейсмической активности в Турции. Специалист уточнила, что не ожидает серьезных землетрясений в Черном море. Она отметила, что сейсмическая активность считается привычной для полуострова, ничего критичного в этом нет.

Несмотря на оптимистичные прогнозы ряда ученых, Турцию по-прежнему продолжает трясти. Последний толчок был зафиксирован 28 февраля - в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 19:59 по московскому времени. Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери. Очаг залегал на глубине 10 километров.

27 февраля землетрясение магнитудой 3,2 также произошло в Закарпатской области на западе Украины. По данным украинского Главного центра специального контроля, подземные толчки зафиксировали в районе села Большая Добронь недалеко от города Мукачево. Очаг находился на глубине 2 км.

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13 февраля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана рядом с островом Симушир, входящим в среднюю группу Большой гряды Курильских островов. Отмечается, что толчки не ощущались на близлежащем населенном острове Итуруп.

При этом спустя два дня сразу три толчка было зафиксировано на Камчатке. Сначала у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение с магнитудой 4,7. Первый подземный толчок магнитудой 4,8 произошел приблизительно в 11:34 по местному времени.

Второй толчок случился в 15:09 по местному времени, его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров, жители нижних этажей ощутили тряску. Третий толчок геофизики зафиксировали в 20:06 по местному времени.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков ранее предупредил, что серьезное землетрясение, сравнимое с происшествием в Турции, может однажды случиться в Крыму, так как Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция.

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Со своей стороны, директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в интервью НСН допустил, что вслед за Турцией землетрясения могут произойти и на Кавказе.

«Вероятность есть всегда. Это движение тектонических плит – Аравийская наползла на Восточно-Европейскую платформу. Зона сочленения именно там, дальше идут Армения, Азербайджан, Кавказ, через какое-то время возможны землетрясения и в районе Кавказа, но не такие сильные, потому что основной удар приняла на себя эта часть платформы», - сказал Виноградов.

Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН предупредил, что в ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов.

«В России самый сейсмоопасный регион – Камчатский, там могут происходить очень сильные землетрясения с магнитудой около 9. Вторая активная зона – Кавказ, остальные менее активные. Сегодня на Кавказе в прибрежной зоне Каспия на глубине 30-40 километров может произойти землетрясение с магнитудой 6,2. На Камчатке самая опасная зона – это стык Курило-Камчатской зоны и Алеутской, там идет накопление напряжений, будет опасно в ближайшие два-три года. И опасная зона на юге Курильских островов», - рассказал он.

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки в Турции продолжаются до сих пор.

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