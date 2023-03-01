Камчатка, Курилы или Кавказ: Сейсмолог предупредил мир о «мегаземлетрясении» в марте

Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.



По его словам, сближение планет 2 и 5 марта может послужить толчком для сейсмической активности. По данным научного института Solar System Geometry Survey, в котором работает Хугербитс, череда серьезных толчков с магнитудой более 8,5 баллов может произойти в первую неделю марта.

Ученые определили красную зону на этот период времени: юг Японии, Греция, Португалия, часть Северной Америки, Индонезия и Пакистан. Россия также попала в этот нестабильный список. По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии не прошли даром для всей планеты. По словам экспертов, это способствовало «пробуждению сейсмической активности» в ряде регионов. При этом специалисты отмечают, что предсказать точное место подобных по масштабам толчков сложно – на это влияет огромное количество факторов. С другой стороны, ученые отмечают, что заранее можно знать, когда случатся подобные толчки.