Спасатели заявили о гибели 32 человек при землетрясении в Тибете
Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, есть погибшие. Об этом сообщило издание «Наньфан Жибао».
Подземные толчки произошли 7 января в 09:05 (04:05 мск) в уезде Тингри округа Шигадзе. Их очаг находился на глубине 10 километров.
«Землетрясение... привело к гибели 36 человек", — пишет «Наньфан Жибао».
По данным газеты, из-за стихийного бедствия были разрушены более тысячи построек.
В свою очередь, издание 163.com сообщает о 36 погибших и 38 пострадавших в результате землетрясения.
Местное пожарно-спасательное управление направило на место ЧП свыше 1,5 тысячи специалистов. Спасатели подтвердили гибель 32 человек.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Сальвадоре, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru