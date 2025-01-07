Спасатели заявили о гибели 32 человек при землетрясении в Тибете

Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, есть погибшие. Об этом сообщило издание «Наньфан Жибао».

Подземные толчки произошли 7 января в 09:05 (04:05 мск) в уезде Тингри округа Шигадзе. Их очаг находился на глубине 10 километров.

«Землетрясение... привело к гибели 36 человек", — пишет «Наньфан Жибао».

По данным газеты, из-за стихийного бедствия были разрушены более тысячи построек.

В свою очередь, издание 163.com сообщает о 36 погибших и 38 пострадавших в результате землетрясения.

Местное пожарно-спасательное управление направило на место ЧП свыше 1,5 тысячи специалистов. Спасатели подтвердили гибель 32 человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Сальвадоре, напоминает РЕН ТВ.

