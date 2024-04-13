Десять погибших: В Запорожской области могут объявить траур

После удара ВСУ по Запорожской области погибло 10 человек, в том числе и дети. Регион готовится к новым атакам Киева.

Число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Пятерых человек извлекли из-под завалов в Токмаке

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ

По его словам, спасатели достали из-под завалов еще тела взрослого и одного ребенка.

Отмечается, что еще двое людей числятся пропавшими без вести, сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов.

«Одна из погибших – девочка пяти лет. Плюс осколочные ранения получил ребенок, которому годик», — цитирует РИА Новости главу запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

Он предложил объявить траур в Запорожской области в дань памяти по погибшим.

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Еще пятерых человек извлекли из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Токмаке жилых домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — отметил глава региона 13 апреля.

Уточняется, что пострадавшие получили ожоги, а также различные ранения. Людей госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, их направили в областную больницу, пишут «Известия».

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Людям, которые остались без крова, после удара ВСС по домам в Токмаке, предоставили временное жилье.

«Проводится оценка разрушений, не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», – добавил Балицкий.

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Волонтеры доставили в пункт временного размещения, где находятся жители Токмака, потерявшие приобстреле ВСУ собственное жилье, вещи первой необходимости, продукты питания, кровати.

«ПВР рассчитан на размещение минимум 50 человек, с людьми уже работают волонтеры, психологи, оказывается необходимая помощь.», – рассказал губернатор Запорожья.

УДАР ВСУ

Первоначально сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному дому в городе Токмаке Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

В результате удара также повреждён газопровод, идёт утечка газа. Спасатели тушат возгорание и разбирают завалы. Без газоснабжения остались 34 дома.

«Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», - сообщил губернатор Балицкий.

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О том, что велика вероятность подготовки украинскими войсками нового ракетного удара, сообщил и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В течение дня в регионе объявляли ракетную опасность и опасность удара вражескими беспилотниками, заявил он.

«Все это говорит о планах врага продолжить террористические удары по мирному населению», - считает Рогов.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар ракетами иностранного производства Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске, заявил Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.


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ФОТО: t.me/BalitskyEV
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