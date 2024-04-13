Десять погибших: В Запорожской области могут объявить траур

Еще пятерых человек извлекли из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Токмаке жилых домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.



«Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — отметил глава региона 13 апреля.

Уточняется, что пострадавшие получили ожоги, а также различные ранения. Людей госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, их направили в областную больницу, пишут «Известия».

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Людям, которые остались без крова, после удара ВСС по домам в Токмаке, предоставили временное жилье.



«Проводится оценка разрушений, не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», – добавил Балицкий.