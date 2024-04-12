В Запорожской области десятки человек получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

По его словам, в результате обстрела есть погибшие, в том числе один ребенок. Десятки жителей получили тяжелые ранения.

Спасатели тушат возгорание и разбирают завалы. Без газоснабжения остались 34 дома.

«Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», - сообщил губернатор.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в Курской области. Погибли три человека, в том числе двое детей, передает «Радиоточка НСН».

