Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

В видеообращении пятикратный обладатель «Золотого мяча» указал, что это было «непростое решение».

«Пришёл тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7... Горжусь пройденным путём и знаю, что отдал всё, что у меня было, ради Португалии», - сказал Роналду.

При этом 41-летний спортсмен добавил, что «Португалия навсегда останется во мне».

Ранее сына Роналду 16-летнего Криштиану Роналду-младшего впервые вызвали в расположение сборной Португалии среди футболистов до 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

