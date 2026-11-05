Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Португальский футболист Криштиану Роналду в своих соцсетях объявил, что завершил карьеру в национальной сборной.
В видеообращении пятикратный обладатель «Золотого мяча» указал, что это было «непростое решение».
«Пришёл тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7... Горжусь пройденным путём и знаю, что отдал всё, что у меня было, ради Португалии», - сказал Роналду.
При этом 41-летний спортсмен добавил, что «Португалия навсегда останется во мне».
Ранее сына Роналду 16-летнего Криштиану Роналду-младшего впервые вызвали в расположение сборной Португалии среди футболистов до 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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