Российским IT-компаниям предрекли сокращения вслед за Google и Microsoft
Искусственный интеллект вскоре может начать вытеснять рядовых сотрудников и в российских компаниях, заявил НСН Сергей Вакулин.
Техногиганты заменяют сотрудников искусственным интеллектом, который способен выполнять те же функции, и эта тенденция будет набирать обороты, поэтому вскоре сокращения кадров будут проводиться в других секторах и странах, и Россия не станет исключением, объяснил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
В Google продолжаются массовые сокращения. Компания предложила сотрудникам в Канаде, Франции, Германии, Японии и Швейцарии уволиться с выплатой компенсации. Неделей ранее аналогичную сделку предложила корпорация Microsoft. Увольнения коснулись 60 тыс. сотрудников – примерно четверти штата компании. По данным Bloomberg и Reuters, техногиганты массово сокращают персонал, чтобы перенаправить финансирование на проекты в сфере искусственного интеллекта. Вакулин отметил, что эта тенденция будет набирать обороты и выйдет за пределы IT-сектора.
«Это рядовые сотрудники, которые в основном занимаются аналитикой, какие-нибудь системные администраторы. Поскольку искусственный интеллект уже способен выполнять функции всех этих людей, IT-гиганты заменяют эти позиции и больше вкладываются в развитие искусственного интеллекта, который в последующем будет заменять тот же самый IT-сектор, тех же самых сотрудников еще эффективнее. Поэтому мы видим сокращения. Это приведет к тому, что в других секторах, не только в IT, тоже в будущем начнут заменять искусственным интеллектом рядовых сотрудников низкого, грубо говоря, ранга, которых ИИ может заменить. Будут затронуты, в том числе, и госучреждения. Данная тенденция сохранится и, скорее всего, она перейдет и к нам в Россию. Если с Google и Microsoft уже такая ситуация приключилась, то, возможно, приключится и с российскими компаниями, которые как раз занимают IT-рынок. Посмотрят на это и скажут: зачем рядовому сотруднику платить заработную плату, держать его в штате, если его обязанности и функционал может исполнять искусственный интеллект, который будет дешевле обходиться? Ты ему ставишь задачу, он не эмоционален, как, например, какой-либо сотрудник, а эмоциональность, тоже влияет на процесс работы», — поделился прогнозом собеседник НСН.
Однако он подчеркнул, что хотя речь и идет о рядовых сотрудников, говорить об их бесполезности или низкой квалификации было бы неверно.
«В техкомпаниях, как Google и Microsoft, в основном даже и на диплом не смотрят, при приеме на работу кандидаты выполняют определенные тесты. И тесты уже показывают уровень познания человека в его области. В Google или Microsoft не будут работать люди, которые ни черта не соображают, их никто не будет держать там. После увольнения они пойдут, скорее всего, в какие-либо мелкие компании, например, стартапы. Либо они могут работать сами на себя, это тоже перспективный вариант», — рассказал Вакулин.
Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын рассказывал НСН, что крупнейшие технологические компании заявляют об опасности искусственного интеллекта, однако продолжают вкладывать в эту технологию триллионы, это происходит, потому что США хотят установить монополию в данной отрасли.
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