Однако он подчеркнул, что хотя речь и идет о рядовых сотрудников, говорить об их бесполезности или низкой квалификации было бы неверно.

«В техкомпаниях, как Google и Microsoft, в основном даже и на диплом не смотрят, при приеме на работу кандидаты выполняют определенные тесты. И тесты уже показывают уровень познания человека в его области. В Google или Microsoft не будут работать люди, которые ни черта не соображают, их никто не будет держать там. После увольнения они пойдут, скорее всего, в какие-либо мелкие компании, например, стартапы. Либо они могут работать сами на себя, это тоже перспективный вариант», — рассказал Вакулин.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын рассказывал НСН, что крупнейшие технологические компании заявляют об опасности искусственного интеллекта, однако продолжают вкладывать в эту технологию триллионы, это происходит, потому что США хотят установить монополию в данной отрасли.

