Песков заявил, что маршрут движения танкеров с дизелем не связан выборами в США
Маршрут движения танкеров с дизельным топливом, отгруженным в рамках «дизельной сделки» с США, никак не связан с американскими избирательными процессами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он указал, что это «коммерческие отгрузки». В этой связи их «детали не могут быть публичными».
«Весь дизель найдёт своих покупателей», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Financial Times сообщила, что два танкера с российским топливом, следовавшие в США в рамках «дизельной сделки», внезапно изменили курс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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