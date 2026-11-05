Песков заявил, что маршрут движения танкеров с дизелем не связан выборами в США

Как пишет RT, он указал, что это «коммерческие отгрузки». В этой связи их «детали не могут быть публичными».

«Весь дизель найдёт своих покупателей», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Financial Times сообщила, что два танкера с российским топливом, следовавшие в США в рамках «дизельной сделки», внезапно изменили курс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».