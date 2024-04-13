Пятерых человек извлекли из-под завалов в Токмаке

«Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — отметил глава региона 13 апреля.

Уточняется, что пострадавшие получили ожоги, а также различные ранения. Людей госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, их направили в областную больницу, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что в результате обстрела погибли восемь человек, в том числе двое детей, в числе пострадавших 13 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

