Пятерых человек извлекли из-под завалов в Токмаке
Еще пятерых человек извлекли из-под завалов после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Токмаке жилых домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь», — отметил глава региона 13 апреля.
Уточняется, что пострадавшие получили ожоги, а также различные ранения. Людей госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, их направили в областную больницу, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что в результате обстрела погибли восемь человек, в том числе двое детей, в числе пострадавших 13 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru