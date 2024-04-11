В Запорожье перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов
Военная полиция 58-й гвардейской общевойсковой армии предотвратила возможные диверсии и теракты в Запорожской области, перехватив украинский беспилотник самолетного типа с взрывчаткой. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода батальона полиции с позывным «Ангел», передает РИА Новости.
Разведка обнаружила украинский БПЛА, из-за действия технических средств он потерял ориентацию и управление. После обследования устройства выяснилось, что груз дрона состоял из взрывчатки.
«У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть... посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы — 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель», — рассказал командир взвода.
По словам военного, БПЛА мог совершить некие акты на территории Запорожья.
Между тем украинский беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе под Липецком, никто не пострадал, отмечает телеканал «360».
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