В Запорожье перехватили БПЛА, предотвратив серию терактов

Разведка обнаружила украинский БПЛА, из-за действия технических средств он потерял ориентацию и управление. После обследования устройства выяснилось, что груз дрона состоял из взрывчатки.

«У него была подвешенная труба на сервоприводе, которая должна была скинуть... посылку адресату. В состав посылки входило взрывчатое вещество пластит, электродетонаторы — 7 штук, батарейки, видеокамера для съемки этого подрыва плюс радиоуправляемый взрыватель», — рассказал командир взвода.

По словам военного, БПЛА мог совершить некие акты на территории Запорожья.

Между тем украинский беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе под Липецком, никто не пострадал, отмечает телеканал «360».

