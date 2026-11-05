Отечественную онковакцину CaTeVac могут начать применять с 2027 года
Доклинические исследования онковакцины CaTeVac завершились в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.
Препарат CaTeVac - дендритно-клеточная вакцина, отмечает RT. Ее разработали в НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова.
«Начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей», — указано в сообщении.
Между тем стало известно, что российскую онковакцину «Онкорна» планируют включить в перечень услуг обязательного медицинского страхования с 2027 года.
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