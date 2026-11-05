«Чебурашка 2» возглавил рейтинг российских фильмов 2026 года

Большинство (29%) россиян назвали лучшим фильмом года «Чебурашку 2», по 17% респондентов выбрали картины «На деревню дедушке 2» и «Холоп 3», для 15% лучшим стал «Последний богатырь. Колобок», 14% считают лучшей ленту «Ангелы Ладоги». Список отечественных сериалов года возглавили новые сезоны проектов «Невский» и «Склифосовский» (по 16%), а также «Полярный» (13%).

Кроме того, россияне назвали лучших актеров и актрис в категориях до 30 лет и старше 30, сообщает «Радиоточка НСН».. Так, в первой группе рейтинг среди мужчин возглавили Марк Эйдельштейн (15%), Рузиль Минекаев (13%) и Глеб Калюжный (11%), лидерами в списке актрис стали Виталия Корниенко (19%), Ева Смирнова (15%) и Мила Ершова (14%). Лучшими артистами старше 30 россияне считают Сергея Бурунова (23%), Ивана Охлобыстина (17%), Александра Петрова (14%), Марию Аронову (29%), Любовь Аксенову (17%) и Татьяну Орлову (15%).

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что с 1 января по 30 июня 2026 года на экраны вышло 130 российских фильмов.

