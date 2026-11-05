Максимальные требования каршерингов к своим клиентам иногда превосходят разумные, а потребители в итоге «платят» не за свои нарушения, что и приводит к судам, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

С начала года число исков к каршеринговым компаниям выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, пишут «Известия». Пик пришелся на весну — тогда их количество подскочило почти на 50%. Эксперты связывают эту тенденцию не только с увеличением количества спорных начислений, но и с тем, что водители всё чаще рассчитывают добиться отмены или существенного снижения санкций через суд. Такие ожидания подкрепляет судебная практика: инстанции нередко встают на сторону клиентов и пересматривают размер штрафов. Хайцеэр раскрыл, почему растет число исков.