«Жестят» все: Почему россияне стали чаще судиться с каршерингами
Судя по выигранным судам, обжаловать решение о штрафе стало проще, но здесь потребуется помощь адвоката, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Максимальные требования каршерингов к своим клиентам иногда превосходят разумные, а потребители в итоге «платят» не за свои нарушения, что и приводит к судам, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
С начала года число исков к каршеринговым компаниям выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, пишут «Известия». Пик пришелся на весну — тогда их количество подскочило почти на 50%. Эксперты связывают эту тенденцию не только с увеличением количества спорных начислений, но и с тем, что водители всё чаще рассчитывают добиться отмены или существенного снижения санкций через суд. Такие ожидания подкрепляет судебная практика: инстанции нередко встают на сторону клиентов и пересматривают размер штрафов. Хайцеэр раскрыл, почему растет число исков.
«Это естественно, "жестят" все, чтобы какие-то незамеченные проблемы переложить на следующего клиента, и иногда этим клиент недоволен. Это касается не только каршеринга, но и других служб. Максимальные требования каршерингов к своим клиентам где-то даже превосходят разумные. Кто-то из клиентов тщательно обходит машину, кто-то менее тщательно смотрит, чтобы заметить какую-то проблему. Самая частая история – это когда человек не заметил что-то от предыдущих клиентов, а недостатки перекладывают на последнего клиента в итоге. Люди стали возмущаться, так как штрафы не такие копеечные, а суды чаще всего встают на сторону потерпевшего, то есть, потребителя», — объяснил он.
По его словам, на спросе это никак не скажется, а компании могут пересмотреть свою политику.
«Судя по выигранным судам, обжаловать решение компаний стало проще. Но здесь потребуется помощь адвоката, который стоит денег, что существенно повышает результативность дела. От юриста зависит успех дела, при самостоятельной подаче шансов меньше. Но на это надо еще потратить деньги, а вернутся они только в случае выигрыша. Я думаю, что это на спрос никак не повлияет, людям удобно пользоваться каршерингом, плюс бесплатная парковка, что является основным стимулом. Поэтому очень часто даже на короткие расстояния люди берут каршеринг. Поэтому это все не оттолкнет потребителей. Все будет зависеть от баланса выигранных судов. Если баланс будет в сторону компаний, они продолжат "жестить", а если в сторону потребителей, то хватку компании ослабят», — заключил он.
Граждане часто сталкиваются с необоснованными штрафами от каршеринговых компаний, как и компании страдают от недобросовестных пользователей, так что выделение каршеринга в самостоятельный транспорт помогло бы это решить. Об этом НСН рассказал глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.
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