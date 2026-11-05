«Связано это с тем, что он хорошо работает, прогрессирует, плюс его профессиональное отношение к тренировкам, и, конечно, у него есть талант. Я думаю, клуб “Галатасарай” не ошибся, пригласив его на определенную позицию и роль в команде», – считает Семин.

По словам бывшего наставника «Локомотива», прозвучавшая на трибунах «Калинка-малинка» не могла оставить его равнодушным.

«Это наша популярная, любимая народная песня, поэтому это, конечно, тоже очень приятно, что на переполненном стадионе ее включают, и людям это нравится. Вполне возможно, что это поможет и развитию личного бренда Батракова», – отметил Семин.

Помимо этого, эксперт оценил шансы российского хавбека в дальнейшем оказаться в одном из клубов, которые входят в число европейских грандов, например, в мадридском «Реале», «Барселоне» или «Арсенале». На данный момент 21-летний россиянин - лучший бомбардир Лиги чемпионов, у него четыре гола в четырех матчах.

«Футболисты всегда мечтают оказаться в клубах-грандах. Но для того чтобы попасть в такой клуб, надо сыграть не одну игру, а играть на высоком уровне на протяжении сезона или даже двух. Так что сейчас за Батраковым нужно следить, его нельзя недооценивать, но и переоценивать тоже не стоит. Это бывший игрок нашей лиги, «Локомотива», что очень хорошо и приятно. Но самое важное для спортсмена его уровня – это стабильность. В следующем матче к нему уже будет приковано больше внимания со стороны соперника. Ему будет приходиться сложнее. Но в этих сложностях он должен каждый раз находить какие-то новые решения. Будет находить, значит, все будет двигаться вперед. Вчера был один, сегодня стал лучше, а завтра должен становиться еще лучше. Каждое утро он должен просыпаться рабочим человеком, а он рабочий человек», – добавил Семин.

Ранее в 2025 году портал Metaratings сообщал об интересе к Алексею Батракову со стороны каталонской «Барселоны». Бывший президент московских «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус рассказал НСН, чем был оправдан такой интерес. Впрочем, впоследствии с «Барсой» у Батракова не сложилось. Летом 2026-го футболист перешел в турецкий «Галатасарай» за 25 млн евро без учета бонусов. Клубы договорились о трансфере российского полузащитника за рекордную для «железнодорожников» сумму.

