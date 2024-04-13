ВСУ ударили Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске

ВСУ нанесли удар ракетами иностранного производства Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске, заявил Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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По его словам, на завод планировали трудоустроить несколько десятков местных граждан. Пасечник отметил, что украинская сторона пытается помешать наладить мирную жизнь в регионе, так как они не имеют успехов на фронте.

В результате удара ВСУ повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, они прогремели в районе автовокзала.

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