ВСУ ударили Storm Shadow по машиностроительному заводу в Луганске

По его словам, на завод планировали трудоустроить несколько десятков местных граждан. Пасечник отметил, что украинская сторона пытается помешать наладить мирную жизнь в регионе, так как они не имеют успехов на фронте.

В результате удара ВСУ повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, они прогремели в районе автовокзала.

