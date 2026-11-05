Группа Ay Yola представила кавер на песню Александры Пахмутовой «Нежность»
Башкирская группа Ay Yola представила кавер на песню композитора Александры Пахмутовой «Нежность» на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова в исполнении Майи Кристалинской. Ремейк приурочен к 65-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина, рассказали НСН в ON Лейбл.
«В 1965 году в сборник "Обнимая небо" вошла наша с Николаем Николаевичем песня "Нежность". Наши песни не всегда обретали любовь, с "Нежностью" было именно так. Но сейчас, когда по прошествии очень многого времени ее поют, я вновь понимаю, что судьба песен, как и судьбы людей. Самое главное, песня "Нежность" не про смерть, а про большую человеческую любовь, которой не страшно расставание», — рассказала Александра Пахмутова.
В Ay Yola отметили, что группе, как фольклорному коллективу, предстояло внести некоторые изменения в мелодику, чтобы придать композиции национальный колорит, но при этом сохранить то, за что эту песню любят уже шестьдесят лет.
«Очень хочу, чтобы вы с добрым сердцем и хорошими намерениями послушали нашу версию "Нежности", чтобы она сохранилась в вашей душе и осталась в ваших плейлистах», — рассказали участники коллектива.
Ранее один из лидеров Ay Yola Руслан Шайхитдинов заявил НСН, что попадание альбома и песни группы в число возможных претендентов на музыкальную премию Grammy – удивительное и знаковое событие.
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