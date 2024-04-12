Рогов заявил о гибели шести человек при обстреле Токмака в Запорожье

«По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них - ребенок», - сообщил общественник.

По его словам, не менее 20 человек получили тяжелые ранения. Украинские войска атаковали город из реактивных систем залпового огня, уточнил Рогов.

Ранее женщина и ребенок погибли в поселке Климово Брянской области в результате обстрела со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

