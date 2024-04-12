Рогов заявил о гибели шести человек при обстреле Токмака в Запорожье
В результате обстрела города Токмака Запорожской области со стороны украинских войск погибли шесть человек, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них - ребенок», - сообщил общественник.
По его словам, не менее 20 человек получили тяжелые ранения. Украинские войска атаковали город из реактивных систем залпового огня, уточнил Рогов.
Ранее женщина и ребенок погибли в поселке Климово Брянской области в результате обстрела со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».
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