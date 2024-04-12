Рогов заявил о гибели шести человек при обстреле Токмака в Запорожье

В результате обстрела города Токмака Запорожской области со стороны украинских войск погибли шесть человек, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

При обстреле журналистов в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны

«По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них - ребенок», - сообщил общественник.

По его словам, не менее 20 человек получили тяжелые ранения. Украинские войска атаковали город из реактивных систем залпового огня, уточнил Рогов.

Ранее женщина и ребенок погибли в поселке Климово Брянской области в результате обстрела со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаОбстрелЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры