«Кнопка управления в Баку»: Что объединило оппозицию Армении
Армянская оппозиция объединяется не против премьера Никола Пашиняна, а против его «хозяев» — Турции, Азербайджана, США, Европы, заявил НСН Арман Абовян.
Консолидации оппозиции Армении — это не декларативная история, а решительное объединение по отстаиванию государственности республики, которая стоит на пороге фактического уничтожения, заявил НСН экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.
Оппозиция Армении заявила об объединении для борьбы с действующей властью во главе с премьером Николом Пашиняном. Политические силы организовали встречу, по итогам которой подписали совместное заявление об «общенациональной консолидации». Главными задачами объединение называет отказ от продвигаемого Пашиняном проекта конституции, мирных соглашений с Азербайджаном без односторонних уступок и территориальных потерь и другие пункты. Абовян, как участник этого процесса, объяснил, почему такое политическое объединение необходимо в настоящий момент.
«Идет полное, тотальнейшее разложение государственной системы в Армении. Системы, которая призвана защищать государство. Естественно, политические силы, которые хотят сохранения государства, Армении, идут по пути консолидации. Это платформа любого здравомыслящего человека — не допустить развала страны. И эти партии зафиксировали свою позицию в этом плане, разночтений у нас нет. У большинства политических сил есть, скажем, какие-то коренные противоречия, но есть и понимание того, что внутриполитические противоречия не стоят ничего под угрозой фактического уничтожения страны. Это не громкие слова. Вдумайтесь, в Армении четыре крупнейших партии, одна из которых — партия власти. А лидеры трех остальных сидят в тюрьме. Это беспрецедентно!» — поделился собеседник НСН.
Он подчеркнул, что ключевая задача армянской оппозиции состоит не в противостоянии правительству Пашиняна, а в борьбе с его зарубежными покровителями.
«Это объединение "во имя", а не "против". Мы действуем исключительно в рамках Конституции и законов Республики Армения, то есть ничего противоправного объединение не предполагает. Вместе с тем, нужно понять следующее: мы противостоим не только и не сколько Пашиняну, сколько его хозяевам в лице Турции, Азербайджана, США, Европы и так далее. Это глобальный вопрос, так как Пашинян сам по себе не является той фигурой, которая может в одиночку фактически насиловать государственность нашей страны. И если бы не прикрытие с других сторон, скажем, того же Азербайджана, то ничего бы не случилось. Действующая власть сегодня является марионеткой в руках разных силовых центров. И ради сохранения своей власти она действует в логике исполнения всех их "хотелок". Того же Азербайджана, который потребовал внести изменения в Конституцию Армении. На самом деле у Азербайджана есть планы по превращению Армении в Западный Азербайджан, о чем президент Ильхам Алиев, кстати, заявлял. Кнопка управления властями Армении находится в городе Баку», — заявил Абовян.
Ранее Арман Абовян объяснял НСН, почему армянское сообщество выступает резко против проекта новой конституции: она будет соответствовать интересам Турции и Азербайджана, а не республики.
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