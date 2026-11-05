Он подчеркнул, что ключевая задача армянской оппозиции состоит не в противостоянии правительству Пашиняна, а в борьбе с его зарубежными покровителями.

«Это объединение "во имя", а не "против". Мы действуем исключительно в рамках Конституции и законов Республики Армения, то есть ничего противоправного объединение не предполагает. Вместе с тем, нужно понять следующее: мы противостоим не только и не сколько Пашиняну, сколько его хозяевам в лице Турции, Азербайджана, США, Европы и так далее. Это глобальный вопрос, так как Пашинян сам по себе не является той фигурой, которая может в одиночку фактически насиловать государственность нашей страны. И если бы не прикрытие с других сторон, скажем, того же Азербайджана, то ничего бы не случилось. Действующая власть сегодня является марионеткой в руках разных силовых центров. И ради сохранения своей власти она действует в логике исполнения всех их "хотелок". Того же Азербайджана, который потребовал внести изменения в Конституцию Армении. На самом деле у Азербайджана есть планы по превращению Армении в Западный Азербайджан, о чем президент Ильхам Алиев, кстати, заявлял. Кнопка управления властями Армении находится в городе Баку», — заявил Абовян.

Ранее Арман Абовян объяснял НСН, почему армянское сообщество выступает резко против проекта новой конституции: она будет соответствовать интересам Турции и Азербайджана, а не республики.

