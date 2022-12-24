Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове
Сгоревший приют для престарелых в Кемерове действовал незаконно. Пожарные в декабре не смогли провести проверку – их не пустили в здание. Погибли 22 человека
При осмотре места пожара в незаконном доме престарелых в Кемерово обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, всего после пожара обнаружили 22 погибших, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 24 декабря.
Пожар в частном доме на Таврической улице Кемерова, где находился частный дом престарелых, начался в ночь с субботы на воскресенье.
«На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
По состоянию на 00:21 мск спасатели ликвидировали возгорание, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
По данным РИА Новости, здание дома престарелых сильно пострадало от огня, первый этаж выгорел, второй — обрушился. На месте пожара продолжают работать спасатели, которые расчищают завалы. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 86 человек и 31 единица техники. Разбор завалов происходил при -20 °С.
«В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара», - отмечается в сообщении.
Пожар в доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на субботу. В результате возгорания погибли 22 человека, еще 6 пострадали.
Местные СМИ сообщали, что в доме, где произошел пожар был расположен приют для бездомных, который якобы содержал пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В том же доме у него находился магазин кормов для животных. В правоохранительных органах заявили, что приют является незаконным.
Следственный комитет РФ по факту ЧП возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья и повлекших смерть двух или более лиц.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил для помощи в расследовании пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове, передает ТАСС.
«Председателем СК России для оказания практической помощи в расследовании гибели людей при пожаре в Кемеровскую область направлены криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
На место пожара прибыли мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кемеровской области Илья Середюк, которые возглавили оперативный штаб.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обновить реестр организаций, оказывающих социальные услуги для пожилых и инвалидов, а также в случае выявленных нарушений принять необходимые меры.
«Главам муниципалитетов необходимо срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Информацию предоставить председателю правительства», — написал в своем Telegram-канале.
Цивилев также заявил о необходимости сообщать в правоохранительные органы об организациях, которые отказались от проверок своей деятельности.
По предварительной оценке властей, причиной пожара в доме престарелых в Кемерове, приведшем к гибели более 20 человек, является неправильная эксплуатация печного отопления, сообщает правительство Кемеровской области.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», – отмечается в официальном сообщении.
Также уточняется, что в частном доме престарелых находилась областная общественная организация «Доброе дело», передает РИА Новости.
В пресс-службе МЧС заявили, что владельцы здания 7 декабря отказались впустить внутрь инспектора Госпожнадзора для проверки помещения. В отношении собственника был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.
По данным МЧС РФ, ведомство добивалось проведения контрольно-надзорной проверки, предполагая возможные нарушения требований пожарной безопасности.
«Подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, из-за чего прокуратура включила его в план проверок на 2023 год», — говорится в сообщении.
Также известно, что правоохранительные органы установили собственницу здания. Они и организатор дома престарелых Андрей Смирнов доставлены в правоохранительные органы.
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