Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове

Пожар в частном доме на Таврической улице Кемерова, где находился частный дом престарелых, начался в ночь с субботы на воскресенье.

«На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

По состоянию на 00:21 мск спасатели ликвидировали возгорание, предварительная площадь пожара составила 180 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.