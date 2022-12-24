Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20

Число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерове возросло до 20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Кемерове 13 человек погибли при пожаре в доме престарелых

ЧП произошло в ночь на субботу, ранее сообщалось о 13 погибших. Как указывают источники, учреждение было нелегальным.

«По последним данным, погибли 20 человек», — отметили в МЧС.

Отмечается, что два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Спасатели работают на месте происшествия и продолжают разбор завалов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПожарКемерово
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