Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20
24 декабря 202203:54
Число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерове возросло до 20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
ЧП произошло в ночь на субботу, ранее сообщалось о 13 погибших. Как указывают источники, учреждение было нелегальным.
«По последним данным, погибли 20 человек», — отметили в МЧС.
Отмечается, что два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Спасатели работают на месте происшествия и продолжают разбор завалов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru