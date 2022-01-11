В Пушкино загорелся дом престарелых

Отмечается, что в частном доме престарелых в микрорайоне Звягино загорелась крыша. По данным источника, горит вся кровля здания площадью 450 квадратных метров. Огонь уже перешел на первый и второй этажи. Сейчас существует опасность, что пламя перекинется на соседнее строение.

В администрации города заявили РИА Новости, что при пожаре никто не пострадал.

Из горящего дома эвакуировали 27 человек. О причине пожара пока не сообщается.

