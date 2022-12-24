В Кемерове обрушилось здание сгоревшего дома престарелых

Двухэтажное здание частного дома престарелых в Кемерове частично обрушилось после пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20

В ночь на субботу в учреждении произошло возгорание, по последним данным, в результате пожара погибли 20 человек, шесть пострадали. Спасатели ликвидировали открытое горение.

По данным РИА Новости, здание дома престарелых сильно пострадало от огня, первый этаж выгорел, второй — обрушился. На месте пожара продолжают работать спасатели, которые расчищают завалы.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарКемерово
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