В Кемерове обрушилось здание сгоревшего дома престарелых

В ночь на субботу в учреждении произошло возгорание, по последним данным, в результате пожара погибли 20 человек, шесть пострадали. Спасатели ликвидировали открытое горение.

По данным РИА Новости, здание дома престарелых сильно пострадало от огня, первый этаж выгорел, второй — обрушился. На месте пожара продолжают работать спасатели, которые расчищают завалы.

