Спасатели завершили разбор завалов после пожара в доме престарелых в Кемерове

«В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара», - отмечается в сообщении.

Пожар в доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на субботу. В результате возгорания погибли 20 человек, еще 6 пострадали. Из-за пожара обрушился второй этаж двухэтажного здания.

По данным источников, частное учреждение работало нелегально. Следственный комитет РФ по факту ЧП возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья и повлекших смерть двух или более лиц.

