Спасатели завершили разбор завалов после пожара в доме престарелых в Кемерове

Специалисты завершили разбор завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20

«В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара», - отмечается в сообщении.

Пожар в доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на субботу. В результате возгорания погибли 20 человек, еще 6 пострадали. Из-за пожара обрушился второй этаж двухэтажного здания.

По данным источников, частное учреждение работало нелегально. Следственный комитет РФ по факту ЧП возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья и повлекших смерть двух или более лиц.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФПожарКемерово
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