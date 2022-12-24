Спасатели завершили разбор завалов после пожара в доме престарелых в Кемерове
Специалисты завершили разбор завалов на месте пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В 5.25 мск спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара», - отмечается в сообщении.
Пожар в доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на субботу. В результате возгорания погибли 20 человек, еще 6 пострадали. Из-за пожара обрушился второй этаж двухэтажного здания.
По данным источников, частное учреждение работало нелегально. Следственный комитет РФ по факту ЧП возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья и повлекших смерть двух или более лиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- В США осудили конгрессменов-демократов за поддержку «нацистского правительства Украины»
- Диетолог призвала аллергиков и диабетиков отказаться от мандаринов
- В Кемерове обрушилось здание сгоревшего дома престарелых
- В МИД заявили, что Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину
- Овечкин вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
- СМИ рассказали о «супероружии» России
- Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и выплат
- Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20
- В ЛНР рассказали об активизации украинских ДРГ на лисичанском направлении
- Юрист предупредил водителей о новых госпошлинах с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru