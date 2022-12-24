Кемеровский губернатор потребовал начать проверку оказывающих соцуслуги пожилым организаций

«Главам муниципалитетов необходимо срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Информацию предоставить председателю правительства», — написал в своем Telegram-канале.

Он поручил к этой работе привлечь сотрудников правоохранительных структур. Они помогут выявлять юридические лица, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов.

Цивилев также заявил о необходимости сообщать в правоохранительные органы об организациях, которые отказались от проверок своей деятельности.

Ранее в отдел полиции доставили организатора дома престарелых и собственницу здания, где находилось учреждение, напоминает RT.

